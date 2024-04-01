Следователи изъяли в МЧС документы о проверках противопожарной безопасности в «Крокус Сити Холле»

Следователи, занимающиеся делом о теракте в «Крокус Сити Холл», изъяли в ГУ МЧС по Московской области документы, связанные с проверками противопожарной безопасности концертного зала, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В частности, по его словам, следователи анализируют данные о том, проводились ли соответствующие проверки, выявлялись ли во время них нарушения и если да, то как контролировалось их устранение.

«Крокус Сити Холл» относился к объектам категории значительного риска. Последняя проверка концертного зала прошла в 2019 году.

С 2020 года в России действует мораторий на проверки объектов, кроме относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.

Группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала, а затем подожгли здание. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человек и более 550 пострадали.

В рамках расследования дела о нападении на «Крокус Сити Холл» арестованы девять человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

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