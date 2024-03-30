Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «пропускает полностью через себя» такие трагедии как теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами», — сказал Песков.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, больше 500 человек пострадали.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам только спустя 19 часов после теракта. Он ни разу не приезжал к месту теракта. Дмитрий Песков утверждал, что такая поездка была бы «нецелесообразна, потому что это просто препятствовало бы штабной работе».

30 марта, на девятый день после теракта, МИД РФ сообщил, что 130 представителей дипломатических миссий и международных организаций, в том числе, послы США и стран ЕС, приняли участие в акции памяти жертв теракта.