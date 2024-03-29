Голкипер российской сборной по хоккею Иван Федотов перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

«Иван Федотов, добро пожаловать в „Филадельфию“», — говорится в сообщении клуба в соцсети Х.

Ранее 27-летний спортсмен играл за московский ЦСКА. Накануне российский клуб расторг контракт с Федотовым. При этом в ЦСКА заявили, что права на игрока в России по-прежнему сохраняются за московским клубом.

В разные годы Иван Федотов выступал за клубы «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Трактор». С 2021 года играл за московский ЦСКА.

В мае 2022 года стало известно, что спортсмен подписал контракт с «Филадельфия Флайерз». Вскоре после этого хоккеиста заподозрили в уклонении от воинской обязанности, задержали и отправили служить в армию.

В 2023 году Федотов уволился в запас, а затем подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА. В НХЛ сочли, что договоренности голкипера с московским клубом противоречат условиям действующего договора с «Филадельфия Флайерз». Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила, что контракт Федорова с клубом НХЛ действителен на сезон-2023/24. В итоге ЦСКА на год запретили проводить международные трансферы, а Федотова отстранили от матчей до конца 2023-го. Московский клуб и игрок пытались обжаловать это решение, но в IIHF их апелляцию отклонили.

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Помните вратаря Федотова, которого отправили в армию — лишь бы не отпускать в США? Он отслужил, но так и не попал в Штаты Кажется, споры вокруг его контракта стали политическим вопросом

История Ивана Федотова

Помните вратаря Федотова, которого отправили в армию — лишь бы не отпускать в США? Он отслужил, но так и не попал в Штаты Кажется, споры вокруг его контракта стали политическим вопросом