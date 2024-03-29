Россиянин, впавший в кому при задержке рейса из Бангкока в Красноярск, умер в больнице. Пассажиры говорили, что провели несколько часов в духоте

В Таиланде в больнице умер россиянин Сергей Напалков, которому стало плохо во время задержки вылета из Бангкока в Красноярск, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на его родственников.

Рейс «Аэрофлота» из Бангкока в Красноярск должен был вылететь 26 марта, однако был задержан из-за технической неисправности. Самолет простоял на летном поле несколько часов. Пассажиры жаловались на духоту и на то, что в салон не подается кислород, а Напалкову стало плохо и он потерял сознание. Его доставили в больницу, где он находился в состоянии комы.

Следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК). В СК заявили, что, по предварительным данным, в самолете отказала система подачи кислорода, и он, по словам пассажиров, не подавался четыре часа. Ведомство утверждает, что всего госпитализированы были четыре человека.

«Аэрофлот» отрицает отказ системы подачи кислорода и госпитализацию четырех человек. В авиакомпании заявили, что на всем протяжении технической проверки самолета в салоне работала система кондиционирования, а пассажирам раздавали прохладительные напитки, поскольку в аэропорту Бангкока было жарко.

Во время этой технической стоянки, как утверждает авиакомпания, жена Напалкова обратилась к бортпроводникам, сказав, что ее мужу плохо и что он страдает аритмией. Те оказали первую помощь и предложили вызвать врачей, но Напалков отказался со словами, что ему стало лучше. Однако во время высадки экипаж заметил, что его состояние ухудшается и вызвал медиков, которые госпитализировали Напалкова. На следующий день авиакомпания добавила, что «занимается урегулированием вопроса по оплате медицинских расходов» госпитализированного пассажира.

Вылет рейса в итоге отложился на сутки. Как утверждает «Аэрофлот», пассажиров высадили из самолета спустя два часа ожидания в салоне и разместили в гостинице, а также предоставили питание и напитки.