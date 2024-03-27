В Амурской области арестовали управляющего директора рудника «Пионер», где из-за обвала оказались заблокированы 13 человек

Суд в Амурской области арестовал управляющего директора рудника «Пионер», где в результате обвала в шахте были заблокированы 13 человек, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по региону.

Ведомство не называет имени арестованного. Ранее сообщалось, что управляющего директора рудника зовут Алексей Бирюков. Его задержали 25 марта.

Директору предъявили обвинения по статье 216 УК (нарушение требований безопасности при ведении работ). По версии следствия, обвиняемый знал, что работы в шахте ведутся рядом с заполненным водой карьером, что считается нарушением правил безопасности, но не организовал осушение водоема.

«18 марта 2024 года длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте», — заявили в СК.

18 марта на золоторудном руднике «Пионер» произошел обвал, в шахте оказались заблокированы 13 человек. Как сообщали власти Амурской области, речь идет о вахтовиках из других регионов. Их судьба до сих пор неизвестна. Связи с ними нет.

В Амурской области объявили региональный режим чрезвычайной ситуации. В спасательной операции участвуют более 200 человек. На место происшествия стянута различная техника, в том числе установки для бурения скважин.

Операция осложняется угрозой новых обвалов и притоком грунтовых вод. 25 марта обследование рудника показало, что он с высокой вероятностью затоплен.

Помимо дела о нарушении требований безопасности при ведении работ после обвала на руднике также возбудили дело о халатности. По версии следствия, сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в ходе проверок не выявили имеющиеся нарушения на объекте.

Обвал на руднике «Пионер»

В Амурской области в шахте на руднике «Пионер» неделю назад были заблокированы 13 человек Рудник затоплен. Связи с горняками нет

Обвал на руднике «Пионер»

В Амурской области в шахте на руднике «Пионер» неделю назад были заблокированы 13 человек Рудник затоплен. Связи с горняками нет