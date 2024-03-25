Быстрыкин поручил проверить, как работала система оповещения в «Крокусе» и были ли открыты эвакуационные выходы

Глава СК Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» и дал поручения по дальнейшему ходу следствия.

В частности, сообщил телеграм-канал Следственного комитета РФ, следственной группе поручено проверить, как были организованы и как функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в концертном зале, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание через эвакуационные выходы.

Для этого, говорится в сообщении СК, следователи допросят свидетелей, в том числе сотрудников «Крокус Сити Холла», а также проведут «детальный анализ документов и иных данных».

Группа вооруженных людей напала на пришедших на концерт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Террористы открыли огонь, а затем подожгли концертный зал. По последним данным СК, в результате нападения на «Крокус» погибли 137 человек (по неофициальной информации Baza, погибли 144 человека) — как от огнестрельных ранений, так и при пожаре.

Некоторые очевидцы рассказывали, писала Baza, что в концертном зале не сработала (или сработала не во всех помещениях) автоматизированная пожарная сигнализация, а часть эвакуационных выходов и лестниц были закрыты.

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