Украинские военные обстреляли Белгород. Пострадали четыре человека, Минобороны РФ отчиталось о 22 сбитых реактивных снарядах

Белгород и Белгородский район днем 24 марта попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы.

Повреждения в Белгороде получили 22 квартиры в семи многоэтажных домах, семь частных домовладений и 11 автомобилей. В двух близлежащих селах повреждены три крыши частных домов. Среди поврежденных в Белгороде домов — общежитие местного технического университета.

Минобороны РФ отчиталось о 22 сбитых снарядах РСЗО RM-70 «Вампир».

Украинские военные обстрел не комментировали.

Читайте также

Война Семьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Семьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

В ночь на 24 марта российские военные произвели массированный обстрел Украины. Как заявили в ВСУ, были запущены 29 крылатых ракет и 28 «шахедов». По утверждению украинских военных, 18 ракет и 25 дронов удалось сбить. Польша сообщила, что одна из ракет на 29 секунд залетала в ее воздушное пространство.

Читайте также

Война Семьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Семьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»