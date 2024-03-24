Российские авиакомпании и РЖД пообещали бесплатные билеты пострадавшим в теракте и их родственникам

Российские авиаперевозчики предложили бесплатные билеты на свои рейсы пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» и их родственникам. Об этом сообщила Росавиация.

Как отметили в ведомстве, к акции присоединились «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, S7, «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Smartavia и Utair. Связаться с авиакомпаниями можно по телефонам на их официальных сайтах.

«Уральские авиалинии», «Ямал» и Utair ранее также пообещали вернуть деньги за билеты любым пассажирам, которые из-за теракта отказываются от перелета в Москву.

Вслед за авиакомпаниями РЖД сообщила, что готова бесплатно перевезти родственников пострадавших их из самих из Москвы или в Москву.

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