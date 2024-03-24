Песков рассказал государственным СМИ, что Путин в своей резиденции поставил свечку за упокой погибших в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин поставил свечку за упокой погибших в результате теракта в «Крокусе». Об этом агентствам ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Пескова.

По словам Пескова, президент сделал это в церкви на территории своей резиденции в Ново-Огареве.

На видео, распространенном пресс-службой Кремля, показано, как президент ставит две свечи. Первую — на канун, специальный четырехугольный стол, предназначенный именно для поминальных свечей, а вторую — в кандило, обычный подсвечник, куда ставятся свечи во всех остальных случаях.

Путин лично обратился к россиянам лишь спустя 19 часов после теракта в «Крокусе». До этого Песков говорил, что президент «дал все необходимые указания», а вице-премьер Татьяна Голикова — что он «пожелал всем выздоровления и благодарность врачам».

По последним официальным данным, в результате теракта погибли 137 человек.

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