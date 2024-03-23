В НАТО «безоговорочно осудили» теракт в «Крокус Сити Холле»

Организация Североатлантического договора осудила нападение в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявила официальный представитель НАТО Фара Дахлалла.

«Мы безоговорочно осуждаем нападения на зрителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — написала она в соцсети Х.

Теракт также осудили председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие политики.

Террористы открыли стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», а затем подожгли здание 22 марта. По неокончательным данным Следственного комитета РФ и Минздрава Московской области, в результате теракта погибли 115 человек, пострадали еще 125. СМИ и телеграм-каналы сообщают о 140-150 погибших и 200 пострадавших. Расследуется уголовное дело о теракте. Задержаны 11 человек, в том числе всех четверо подозреваемых в совершении теракта.