После теракта в «Крокус Сити Холле» глава МИД Литвы опубликовал твит «Давайте не будем терять фокус»
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» опубликовал в соцсети Х сообщение «Давайте не будем терять фокус».
Следует ли считать это сообщение комментарием по поводу событий в Москве, неизвестно, хотя именно так его восприняли многие пользователи Х. Из контекста можно предположить, что в твите идет речь о том, что российско-украинская война продолжается.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, после нападения на «Крокус Сити Холл» написал в соцсети X: «В каком сумасшедшем мире мы живем». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД страны Маргус Тсахкна пока никак не отреагировали на новости о теракте в Подмосковье.
Других официальных заявлений страны Балтии по поводу теракта в Москве пока не сделали.
Европейский союз осудил теракт в «Крокус Сити Холле». «ЕС в шоке и ужасе от сообщений о теракте в „Крокус Сити Холле“ в Москве. ЕС осуждает любые атаки против мирных жителей. Наши мысли — со всеми гражданами России, которых затронул [этот теракт]», — заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.