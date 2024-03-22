Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в „Крокус сити холл“ и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — написала представитель российского МИД.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. В здании начался пожар. По неофициальным данным, погибли от 10 до 40 человек.

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