В Югре двух заведующих детскими садами обвинили в демонстрации экстремистской символики из-за логотипа фейсбука на сайтах заведений

На двух заведующих детскими садами в Югре составили протоколы по административной статье о демонстрации символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП) из-за иконок фейсбука на сайте заведений, пишет «Медиазона».

Издание нашло карточки дел (1,2) на сайте Кондинского районного суда ХМАО. В одной из них указана заведующая детским садом «Солнышко» в поселке Мортка Ольга Шихалеева, в другой — заведующая детским садом «Родничок» в поселке Междуреченское Ольга Мельникова.

Ольга Шихалеева рассказала «Медиазоне», что протоколы были составлены из-за логотипа фейсбука на сайтах детских садов. «На наших сайтах в формах входа, где предлагается зайти через соцсети, был значок фейсбука, помимо „ВКонтакте“ и „Одноклассников“. Ну все, мы эту кнопку сразу убрали», — сказала она.

По словам Шихалеевой, о своем протоколе она узнала из результатов проверки областной прокуратуры, никаких жалоб на иконку фейсбука не было. «Либо это плановая проверка была, либо на основании окружных распоряжений — ну, что-то вот такое было», — предполагает она.

20 марта материалы дела Шихалеевой, как следует из карточки, были сданы в отдел судебного делопроизводства с указанием передать его по подведомственности. Рассмотрение дела Мельниковой назначено на 16 апреля.

Как отмечает «Медиазона», в обоих заведениях незадолго до составления протоколов прошли тематические мероприятия. В детском саду «Солнышко» перед президентскими выборами проходила игра «Выборы на птичьем дворе», организованная «для формирования положительного и ответственного отношения к процедуре выборов», а в детском саду «Родничок» 18 марта провели «День воссоединения Крыма с Россией», чтобы «развивать чувство патриотизма, народного единства и гордости за свою страну».

В марте 2022 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и объявил «экстремистской организацией» компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram. Они были заблокированы и запрещены на территории России. Еще один широко распространенный продукт Meta, мессенджер вотсапп, экстремистским признан не был.

что означает признание фейсбука «экстремистским»

Российские власти собираются признать Meta «экстремистской организацией». Теперь на меня заведут дело за пост в фейсбуке? А за фото в инстаграме?

что означает признание фейсбука «экстремистским»

Российские власти собираются признать Meta «экстремистской организацией». Теперь на меня заведут дело за пост в фейсбуке? А за фото в инстаграме?