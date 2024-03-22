В Югре двух заведующих детскими садами обвинили в демонстрации экстремистской символики из-за логотипа фейсбука на сайтах заведений
На двух заведующих детскими садами в Югре составили протоколы по административной статье о демонстрации символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП) из-за иконок фейсбука на сайте заведений, пишет «Медиазона».
Издание нашло карточки дел (1,2) на сайте Кондинского районного суда ХМАО. В одной из них указана заведующая детским садом «Солнышко» в поселке Мортка Ольга Шихалеева, в другой — заведующая детским садом «Родничок» в поселке Междуреченское Ольга Мельникова.
Ольга Шихалеева рассказала «Медиазоне», что протоколы были составлены из-за логотипа фейсбука на сайтах детских садов. «На наших сайтах в формах входа, где предлагается зайти через соцсети, был значок фейсбука, помимо „ВКонтакте“ и „Одноклассников“. Ну все, мы эту кнопку сразу убрали», — сказала она.
По словам Шихалеевой, о своем протоколе она узнала из результатов проверки областной прокуратуры, никаких жалоб на иконку фейсбука не было. «Либо это плановая проверка была, либо на основании окружных распоряжений — ну, что-то вот такое было», — предполагает она.
20 марта материалы дела Шихалеевой, как следует из карточки, были сданы в отдел судебного делопроизводства с указанием передать его по подведомственности. Рассмотрение дела Мельниковой назначено на 16 апреля.
Как отмечает «Медиазона», в обоих заведениях незадолго до составления протоколов прошли тематические мероприятия. В детском саду «Солнышко» перед президентскими выборами проходила игра «Выборы на птичьем дворе», организованная «для формирования положительного и ответственного отношения к процедуре выборов», а в детском саду «Родничок» 18 марта провели «День воссоединения Крыма с Россией», чтобы «развивать чувство патриотизма, народного единства и гордости за свою страну».
В марте 2022 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и объявил «экстремистской организацией» компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram. Они были заблокированы и запрещены на территории России. Еще один широко распространенный продукт Meta, мессенджер вотсапп, экстремистским признан не был.