ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», работавшего с Киви Банком

Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Стрела».

Банк «Стрела», заявил регулятор, специализировалась на переводе денежных средств «между Киви Банком и иными участниками рынка банковских услуг».

«Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», — сообщил ЦБ РФ.

Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовного преступления, направлена в правоохранительные органы, заявил ЦБ.

Банк «Стрела» занимал 321-е место по размеру активов в банковской системе РФ.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви Банка, заявив, что эта кредитная организация обеспечивала расчеты «между физическими лицами и теневым бизнесом», включая переводы денег «в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п.».

После отзыва лицензии перестали работать популярные платежные сервисы «Qiwi-кошелек» и Contact, а также платежные терминалы Qiwi.

Что произошло с Киви Банком

ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка. Что теперь делать его клиентам, владельцам Qiwi-кошельков и пользователям сервиса Contact? 9 карточек