Собянин выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе». Губернатор Подмосковья Воробьев выехал на место теракта

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе».

«В ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что выехал на место теракта. Там уже создан оперативный штаб.

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