Собянин выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе». Губернатор Подмосковья Воробьев выехал на место теракта
Источник: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе».
«В ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).
Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что выехал на место теракта. Там уже создан оперативный штаб.