Самарского депутата оштрафовали на 40 тысяч рублей за фильм о фальсификациях на президентских выборах

Суд Самары назначил штраф в размере 40 тысяч рублей депутату совета Кировского района Сергею Турусину, признав его виновным в распространении недостоверной общественно-значимой информации, пишет издание «Засекин».

Турусин с 2016 года публикует на ютьюбе документальные фильмы о фальсификациях на российских выборах под общим заголовкам «Мафия». 11 марта 2024 года депутат выложил очередной, 18-й по счету ролик, посвященный фальсификациям на выборах президента РФ 2018 года.

После этого, по словам Турусина, он неделю скрывался от силовиков в Самаре, которые приезжали с обысками к нему домой. Депутат рассказывал, что его через родственников заставляли самостоятельно явиться в полицию, чтобы не попасть под уголовную статью и отделаться административным протоколом.

В итоге 21 марта Турусин явился в самарский Центр «Э», где на него составили протокол о «злоупотреблении свободой массовой информации» и распространении «фейков» (часть 9 статьи 13.15 КоАП).

Независимые эксперты, изучавшие видеозаписи с избирательных участков на выборах президента РФ 2018 года с помощью программы на базе нейронных сетей «Ревизор», обнаружили значительные нарушения и фальсификации в ходе голосования как минимум в 20 регионах России. Выявленный масштаб нарушений по закону должен привести к отмене результатов выборов.

Электоральные аналитики, изучившие данные с избирательных участков на выборах президента РФ 2024 года, пришли к выводу, что около 22 миллионов голосов на выборах президента были сфальсифицированы в пользу Владимира Путина. Исследование «Медузы» также выявило масштабные фальсификации.

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