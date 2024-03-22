Песков: Путин «дал все необходимые указания», когда ему доложили о теракте в «Крокусе»
Источник: Интерфакс
Президенту Владимиру Путину в первые минуты после того, как стало известно о теракте в «Крокусе», доложили о происходящем. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«В первые минуты произошедшего в „Крокус сити холл“ президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — сказал Песков.
Читайте также: онлайн «Медузы» о теракте в «Крокусе».