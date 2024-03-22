Бастрыкин и Колокольцев приехали в «Крокус Сити Холл»

К месту теракта у «Крокус Сити Холла» приехали глава МВД Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает РБК.

Ранее к «Крокусу» прибыл губернатор Московской области (здание концертного зала технически находится в этом регионе) Алексей Воробьев.

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Президент России Владимир Путин никак не отреагировал на теракт в «Крокусе». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков лишь заявил, что главе государства сразу доложили о произошедшем и что он «дал необходимые поручения».

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