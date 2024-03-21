В Новом Уренгое суд оштрафовал врача, который кричал на улице имя Навального. Судья посчитала, что политик «запрещен на территории РФ»

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовал на тысячу рублей врача-терапевта Газрата Зулманова, который после смерти Алексея Навального выкрикивал его имя на площади. Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Мужчину признали виновным в «демонстрации экстремистской символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Протокол в отношении Зулманова составили из-за видео, которое было опубликовано в ночь на 17 февраля в городском паблике. На нем Зулманов, находясь на Центральной площади Нового Уренгоя, кричал: «За Навального! Навальный был борцом за нашу свободу! Сегодня его убили! Неужели всем наплевать?»

Сотрудник полиции, составлявший протокол об административном правонарушении, написал в нем, что «Навальный А.О. запрещен на территории Российской Федерации». Судья Юлия Кайгародова согласилась с этим утверждением. «Согласно решению Московского городского суда от 09.05.2021, Навальный А.О. запрещен на территории Российской Федерации», — говорится в решении.

Согласно постановлению суда, Зулманов признал вину и заявил, что «находился в состоянии алкогольного опьянения, неверно истолковал информацию, просмотренную им в интернете».

В решении суда есть ошибка в отчестве Навального. Кроме того, Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального, запретив их деятельность в России. О «запрете» политика в решении суда речи не шло.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило днем 16 февраля, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Сообщалось, что ему стало плохо после прогулки в колонии в поселке Харп. Соратники Навального утверждают, что политик был убит.

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