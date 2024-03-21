Суд в Новосибирске назначил актеру Никите Кологривому семь суток ареста после дебоша в баре

Центральный районный суд Новосибирска отправил актера Никиту Кологривого в спецприемник на семь суток по административному протоколу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП), сообщило местное издание НГС из зала суда.

В ходе заседания актер объяснил свое поведение тем, что он «очень сильно устал от графика, эмоций, вообще в принципе от своей сейчас жизни». Кологривый заявил, что готов «отвечать за свои ошибки», но попросил суд «помиловать его, понять и простить», в том числе потому, что у него много благотворительных мероприятий в Новосибирске. Прокуратура просила назначить актеру 15 суток ареста.

После решения суда актер сообщил, что расстроился, и рассказал, как проведет время под арестом. «Я хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее ответственный за свои поступки. Это тоже важно, поэтому пойду сидеть на киче. Писать стихи. Надеюсь, что-нибудь мне светлое еще в голову придет», — заявил Кологривый. По данным НГС, актер не собирается обжаловать решение судьи.

Как отмечает издание, после заседания актер раздавал автографы и фотографировался с пришедшими на слушание. Когда Кологривого выводили из здания суда он заявил, что планирует «прекрасно» провести время в спецприемнике.

29-летний актер Никита Кологривый родился в Новосибирск. Он наиболее известен по роли Кащея — лидера группировки «Универсам» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В середине марта актер приехал в родной город, чтобы открыть кинофестиваль «Семейные традиции».

Кологривый устроил дебош в новосибирском баре Tangiers Lounge. Согласно материалам дела, в ночь на 19 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер поругался с сотрудниками бара: оскорблял их, ударил бармена, а также приставал к девушке-администратору и укусил ее за ногу.

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В Новосибирске задержан актер из «Слова пацана» Никита Кологривый. Он подрался в ресторане и укусил официантку

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В Новосибирске задержан актер из «Слова пацана» Никита Кологривый. Он подрался в ресторане и укусил официантку