В Амурской области под землей двое суток остаются 13 шахтеров, которые оказались заблокированы из-за обвала породы, произошедшего 18 марта. Это шахта на территории Зейского муниципального округа.

В правительстве региона сообщили, что 20 марта начали бурить к заблокированным горнякам скважину, и что на это потребуется два-три дня. В регионе введен режим ЧС.

Связи с горняками у спасателей нет. Телеграм-канал «112» утверждал, что 19 марта из шахты были слышны перестуки, однако в МЧС 20 марта заявили, что не подтверждают такую информацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ.