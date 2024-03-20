Уроженца Молдовы, осужденного по статье о «фейках» про армию, лишили приобретенного российского гражданства

Уроженца Молдовы Александра Сомрякова, осужденного по статье о распространении «фейков» про армию», лишили приобретенного российского гражданства, сообщает проект «Политзек-Инфо».

В уведомлении МВД от 12 февраля, которое публикует проект, говорится, что 38-летний Сомряков, проживавший в Краснодарском крае, лишен гражданства на основании подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 22 закона о гражданстве. В этом пункте говорится, что приобретенное (то есть доставшееся не по факту рождения) гражданство может быть прекращено из-за совершения ряда преступлений, к которым относится и распространение «фейков».

Александр Сомряков был осужден в апреле 2023 года на шесть лет колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» об армии. По версии следствия, он написал в соцсетях о бомбежке роддома и драмтеатра в Мариуполе и об убийствах мирных жителей в Буче Киевской области.

«Политзек-Инфо» предполагает, что это первый известный случай лишения приобретенного гражданства человека, осужденного за «фейки», с момента, когда эта статья появилась в списке оснований в новом законе.

Действующую версию закона о гражданстве Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. В октябре 2023 года поправки, значительно расширившие список преступлений, за которые можно лишить гражданства, вступили в силу. Наряду с террористическими и экстремистскими преступлениями, за которые можно было лишать гражданства раньше, в списке также появились статьи о «фейках» про армию и «дискредитации» вооруженных сил России.

В декабре 2023 года Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие и особо тяжкие преступления, а не только по тем примерно 60 статьям, прописанным в законе.

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