Самарскому депутату, снимающему фильмы о фальсификациях на выборах президента, угрожают уголовным делом

Правоохранительные органы Самарской области угрожают уголовным делом и пытаются задержать местного депутата Сергея Турусина, снимающего документальный сериал о фальсификациях на российских выборах, сообщает издание «Засекин».

Турусин в 2011 году избрался депутатом Самарской губернской думы V созыва от КПРФ. Сейчас он депутат совета Кировского района Самары. С 2016 года Турусин выпускает фильмы под заголовком «Мафия» о фальсификациях на выборах.

11 марта депутат опубликовал очередную, 18-ю серию фильма «Мафия», в которой заявляется, что выборы президента РФ 2018 года нелегитимны. В описании эпизода говорилось, что исследование было закончено еще два года назад, но «максимальный эффект от его опубликования может быть достигнут только сейчас».

Турусин также прогнозировал, что аналогичные фальсификации будут происходить на выборах 2024 года, пишет «Засекин». Он утверждает, что реальная явка на большинстве избирательных участков не превышала 44%. Центризбирком РФ сообщал, что Владимир Путин получил на выборах президента рекордные 87,28% голосов избирателей при рекордной явке 77,4%.

Как отмечает издание, Турусину поступали угрозы с требованием не публиковать никаких фильмов о нарушениях перед выборами президента в марте 2024 года. На следующий день после выхода фильма к дому депутата на улице Мориса Тореза в Самаре приезжали два автозака с группой захвата, однако силовики не застали Турусина дома.

Сам депутат рассказал «Засекину», что его родным звонят сотрудники полиции и предлагают ему самостоятельно явиться на допрос — тогда якобы он попадет лишь под административную статью о «дискредитации» армии и отделается штрафом. Если же депутата задержат сами силовики, ему будет грозить реальный срок, пишет издание.

Независимые эксперты, изучавшие видеозаписи с избирательных участков на выборах президента РФ 2018 года с помощью программы на базе нейронных сетей «Ревизор», обнаружили значительные нарушения и фальсификации в ходе голосования как минимум в 20 регионах России. Выявленный масштаб нарушений по закону должен привести к отмене результатов выборов.

Электоральные аналитики выявили аналогичные аномалии на выборах президента РФ 2024 года. Согласно их подсчетам, в ходе голосования в пользу Владимира Путина могли быть сфальсифицированы около 22 миллионов голосов.

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