Нарышкин заявил, что Париж готовится отправить в Украину две тысячи военных. В Минобороны Франции его слова назвали частью «систематической дезинформации»

В Минобороны Франции прокомментировали заявление главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, который утверждал, что Париж готовит для отправки в Украину около двух тысяч военных.

В заявлении, опубликованном на сайте СВР, говорилось, что, по данным ведомства, во Франции уже готовится «контингент» для отправки в Украину, который на первом этапе будет составлять около двух тысяч человек.

По словам Нарышкина, французские военные опасаются, что «столь значительное воинское подразделение» не удастся перебросить и расквартировать в Украине незаметно, потому что в таком случае оно станет «легитимной мишенью» для ударов российских войск. «А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — написал Нарышкин.

В министерстве обороны Франции заявление Нарышкина назвали «частью систематического использования массовой дезинформации, широко применяемой Россией». «Мы призываем к максимальной бдительности, чтобы не допустить использования подобных кампаний в качестве инструментов», — говорится в заявлении министерства.

26 февраля, выступая после конференции лидеров 20 стран, прошедшей в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки войск в Украину. Позже представители других западных стран, включая США, отвергли возможность отправки своих войск. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что у альянса нет таких планов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что в случае отправки западных войск в Украину прямой конфликт между Россией и НАТО «станет неизбежным». 4 марта Макрон пояснил, что его слова не значат, что Франция рассматривает возможность отправки войск в Украину в ближайшем будущем.

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14 марта газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают возможность отправить свои войска в Украину с лета 2023 года.

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как агенты свр докладывают о своих заданиях

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