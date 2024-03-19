Банк «Тинькофф» помечает во внутренней системе аккаунты клиентов, объявленных «иноагентами»

Среди данных о клиентах, которые банк «Тинькофф» собирает и передает в рамках сервиса , оказалась информация о статусе «иностранного агента». На сведения об этом в документации банка обратил внимание телеграм-канал Sota.

«Метод возвращает информацию о том, является ли пользователь иностранным агентом. Пользователь должен дать согласие на получение информации о признаке иностранного агента», — говорится в описании метода. Таким образом сайты, на которых «иноагент» авторизировался через Tinkoff ID, смогут узнать о его статусе.

Представители банка сослались на требования закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который установил ряд ограничений для «иностранных агентов», и письмо Банка России, рекомендовавшего финансовым организациям «обеспечить повышенное внимание к операциям иноагентов». В этом письме регулятор напомнил банкам, что «иностранным агентам» запрещено вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, перечислять деньги для организации и проведения публичных мероприятий, а также делать переводы политическим партиям.

«Поскольку это требование распространяется на часть партнеров сервиса Tinkoff ID — то в рамках интеграции мы автоматически передаем этим партнерам информацию о данном статусе из публичного государственного реестра», — заявили в «Тинькофф».

Когда банк начал помечать «иноагентов» в своих внутренних сервисах, неизвестно.

В начале марта банк «Тинькофф» отключил автоматические переводы центру «Насилию.нет» и фонду «Нужна помощь», которые объявлены в России «иностранными агентами».

В феврале Минюст РФ объявил «иноагентом» основателя банка Олега Тинькова, который с начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступает против войны. Бизнесмен продал долю в TCS Group (материнской компании банка «Тинькофф») в апреле 2022 года. Тиньков утверждал, что власти РФ вынудили его продать долю «за копейки».

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