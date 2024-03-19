«Агентство»: власти 15 регионов отчитались об отправке делегаций бюджетников на митинг, посвященный десятилетию аннексии Крыма

Администрации 15 регионов отчитались об отправке делегаций бюджетников, студентов и провластных активистов на концерт, посвященный десятилетию аннексии Крыма, который прошел в Москве на Красной площади, обнаружило «Агентство», изучив фотоотчеты в соцсетях.

Об участии в митинге отчитались 60 госструктур. Самой многочисленной, как выяснили журналисты, была «делегация» от Московской области, которую составили жители 26 городов и поселков. О посещении митинга специальными «делегациями» сообщали администрации Раменского, Домодедово, Подольска, Волоколамского городского округа.

На митинг прислали своих представителей Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская и Тюменская области, а также Ингушетия, Карелия и Тыва.

Как отмечает «Агентство», на Красной площади также собрались коллективы местных органов власти, госучреждений и вузов из Москвы.

18 марта, на следующий день после окончания президентских выборов, на Красной площади в Москве прошел «митинг-концерт», посвященный десятилетию аннексии Крыма, на котором выступил Владимир Путин. На сцену вместе с ним вышли и все три кандидата, участвовавшие в президентских выборах — Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.

Некоторые зрители рассказывали, что на концерт их привезли организованно автобусами. Издание «Сирена» писало, что своих сторонников из регионов свозило Национально-освободительное движение (НОД), а телеграм-канал Sota публиковал объявление для студентов Московского международного университета, которых приглашали на концерт за баллы в «Гонке первокурсников» и пропуск лекции.

как прошел «митинг-концерт» на красной площади

«Люди со всем патриотизмом идут — и в такую задницу!» Путин отметил десятилетие аннексии Крыма (и свой новый срок) очередным «митингом-концертом» на Красной площади. Репортаж «Медузы»

как прошел «митинг-концерт» на красной площади

«Люди со всем патриотизмом идут — и в такую задницу!» Путин отметил десятилетие аннексии Крыма (и свой новый срок) очередным «митингом-концертом» на Красной площади. Репортаж «Медузы»