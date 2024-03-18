СК заявил, что привлек к «дисциплинарной ответственности» сотрудников СИЗО Грозного, где сын Кадырова избил Никиту Журавеля

Следственный комитет привлек к «дисциплинарной ответственности» должностных лиц СИЗО № 1 города Грозный, в котором сын главы Чечни Адам Кадыров избил арестованного Никиту Журавеля. Об этом говорится в письме управления СК по Чеченской республике, которое опубликовал телеграм-канал Baza.

Как именно были наказаны сотрудники изолятора, в документе не поясняется.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде. Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, где в августе его избил сын Рамзана Кадырова Адам.

Позднее глава Чечни опубликовал видео избиения и сказал, что гордится поступком Адама. Кадыров-младший после этого получил несколько орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

В полиции Грозного сообщили, что после проведенной проверки по факту избиения решили не возбуждать уголовное дело «в связи с отсутствием события преступления».

В феврале 2024 года Журавеля приговорили к трем с половиной годам колонии, признав его виновным по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) и хулиганстве по мотиву религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК).

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