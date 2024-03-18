Политик Илья Яшин, отбывающий срок в колонии по обвинению в «фейках» об армии, прокомментировал выборы президента России.

В посте в своем телеграм-канале Яшин выразил недоумение, почему Владимир Путин, имеющий полный контроль над голосованием, «не сделал все красиво» и не создал хотя бы видимость конкуренции, чтобы придать легитимность своей победе.

Пусти в бюллетень пару человек, чьи фамилии известны хоть кому-то, кроме их жен и детей. Изобрази конкуренцию, ослабь гайки, дай людям хотя бы высказаться. И нарисуй себе в итоге не 87, а, например, 57 процентов. Дабы у народа осталось впечатление, что у нас тут и правда состоялись настоящие выборы, и что ты честно получил власть.

По мнению Яшина, Путин «так не может», потому что ему нужно «выдавая свои фрейдистские комплексы, триумфально вывалить на стол „огромный рейтинг“».