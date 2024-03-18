«Почему не сделать все красиво? Изобрази конкуренцию, дабы осталось впечатление, что у нас тут и правда настоящие выборы». Илья Яшин — о выборах президента РФ
Политик Илья Яшин, отбывающий срок в колонии по обвинению в «фейках» об армии, прокомментировал выборы президента России.
В посте в своем телеграм-канале Яшин выразил недоумение, почему Владимир Путин, имеющий полный контроль над голосованием, «не сделал все красиво» и не создал хотя бы видимость конкуренции, чтобы придать легитимность своей победе.
Пусти в бюллетень пару человек, чьи фамилии известны хоть кому-то, кроме их жен и детей. Изобрази конкуренцию, ослабь гайки, дай людям хотя бы высказаться. И нарисуй себе в итоге не 87, а, например, 57 процентов. Дабы у народа осталось впечатление, что у нас тут и правда состоялись настоящие выборы, и что ты честно получил власть.
По мнению Яшина, Путин «так не может», потому что ему нужно «выдавая свои фрейдистские комплексы, триумфально вывалить на стол „огромный рейтинг“».
Тьфу. Жалкое зрелище. Наверное, результат этих «выборов» должен погрузить в апатию антивоенную часть общества. Видимо, так задумано. Но у меня это все вызывает лишь презрительную ухмылку. Такие выборы не признак силы диктатора, а его саморазоблачение.