На Камчатке лавина сошла на туристическую группу, пропали два человека

Лавина сошла на туристическую группу из 11 человек в Камчатском крае, сообщило региональное управление МЧС России.

Представитель группы заявил МЧС, что туристы находились в районе Красноармейского перевала, когда их накрыло лавиной. «Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в , после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — рассказали в МЧС, ссылаясь на слова заявителя.

Туристы пытались самостоятельно найти пропавших членов группы, после чего по спутниковому телефону связались со спасателями и сообщили свои координаты. К месту схода лавины выехала группа спасателей на автомобилях повышенной проходимости.

ЧП произошло в Елизовском районе Камчатки, до которого можно добраться как по воздуху, там и наземных транспортом, уточнили ТАСС в МЧС. Там добавили, что в крае не объявляли лавинную опасность, но с 14 марта регион находится в зоне Тихоокеанского циклона. Утром 18 марта в Елизовском районе была метель.