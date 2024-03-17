Россия атаковала дронами Одесскую область. Повреждены два агропредприятия

В ночь на 17 марта российские войска нанесли удар ракетами и беспилотниками по Украине, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, пять зенитных управляемых ракет С-300 были выпущены по Харьковской области и Донбассу, еще две управляемые авиационные ракеты Х-59 — по Черниговской области. Кроме того, с мыса Чауда в аннексированном Крыму были запущены 16 ударных беспилотников типа «Шахед».

Средства украинской ПВО сбили 14 дронов в пределах Одесской области.

Командование Сил обороны юга Украины сообщает, что в результате массированной атаки дронов, которая продолжалась около трех часов, в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там зафиксированы пожары и разрушение промышленных зданий. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

О последствиях ракетных ударов РФ по территории Украины в ночь на 17 марта не сообщается.

Проект «Давайте» собрал больше 60 тысяч евро для мирных украинцев, пострадавших от войны. Организаторы уже перевели деньги в украинские организации, которые помогают людям, оставшимся без дома, жителям прифронтовых территорий и приютам для животных. Кроме того, адресную помощь получили несколько семей, чьи дома были разрушены. Деньги будут перечислять ежемесячно. Первый отчет — уже на сайте проекта. Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований здесь.