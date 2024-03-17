МВД России: возбуждено 21 уголовное дело о «воспрепятствовании осуществлению прав избирателей»

Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что в период выборов возбуждено 61 уголовное дело и составлено 155 административных протоколов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, 23 уголовных дела возбуждено по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (статья 207 УК РФ), 21 уголовное дело — о воспрепятствовании осуществлению прав избирателей (статья 141 УК РФ).

По каким еще статьям возбуждены уголовные дела, замглавы МВД не уточнил.

При этом он добавил, что МВД зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки, из-за этого возбудили 33 уголовных дела. По каким статьям возбуждены дела, он не уточнил.

В течение трех дней президентских выборов в разных городах России в урны с бюллетенями наливали зеленку, а также пытались бросить петарды или коктейли Молотова на избирательных участках. Выливавшие зеленку и пытавшиеся устроить поджог говорили, что их вынудили так поступить мошенники.

Согласно подсчетам «Новой газеты Европы», только за первый день голосования было возбуждено как минимум 15 дел о «воспрепятствовании работе избирательных комиссий» (статья 141 УК РФ).

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