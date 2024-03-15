Журналисты издания «Протокол», которое рассказывало о сборке дронов в Татарстане, сообщили о слежке в Германии
Главный редактор издания «Протокол» Матвей Курдюков и редактор корреспондентского пункта «Протокол. Самара» Сергей Подсытник рассказали, что заметили за собой слежку в Германии.
По мнению журналистов, слежка может быть связана с расследованием о производстве иранских дронов в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Против «Алабуги» и ее дочерних компаний в феврале 2024 года были введены американские санкции, а до этого — санкции Евросоюза.
Журналисты рассказали, что в первый раз они обратились в полицию Германии 3 марта.
«В какой-то момент я заметил странного человека в общежитии, который наблюдал за тем, куда я иду. Позже мой коллега подтвердил, что неизвестный следил за ним тоже. Именно из-за того, что слежка появилась после истории с санкциями, мы пошли в полицию. По итогам нашего первого обращения нам сказали, что с нами свяжутся, но в итоге первое наше обращение было проигнорировано», — рассказал Курдюков.
После нападения в Вильнюсе на соратника Алексея Навального Леонида Волкова, журналисты обратились в полицию повторно. По словам Подсытника, сотрудник полиции «не проявлял особого энтузиазма», но ушел с документами журналиста, предположительно, «к коллегам из профильного департамента».
«После возвращения оттуда он явно сменил тон, подробно проинструктировал по безопасности и выдал термин [уведомление] на допрос в качестве свидетеля, возбуждено уголовное дело. Вероятно, в криминальной полиции к этому отнеслись серьезно», — добавил журналист.
В июле 2023 года издание «Протокол» и ютьюб-канал «РЗВРТ» выпустили расследование, в котором рассказывалось, что на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане организована массовая сборка боевых дронов из иранских комплектующих для российской армии. Во второй части расследования говорилось, что для сборки дронов привлекают студентов колледжа «Алабуга Политех».