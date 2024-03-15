«Украинская правда»: беспилотники военной разведки Украины атаковали нефтезавод в Калужской области

Украинские беспилотники в ночь на 15 марта атаковали в Калужской области предприятие «Первый завод», заявил источник «Украинской правды» в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Собеседник издания утверждает, что дроны «достигли поставленной цели и нанесли поражение». По его словам, завод занимается переработкой нефти и используется в военных целях.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью в Дзержинском районе силы ПВО подавили четыре беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. О сбитых беспилотниках в регионе также отчиталось Минобороны РФ.

По версии телеграм-канала Baza, целью атаки действительно был «Первый завод». Утверждается, что один из дронов задел трубу, после чего начался пожар. В свою очередь издание Astra пишет, что три беспилотника попали в нефтезавод, в результате было повреждено оборудование предприятия.

Российские и украинские телеграм-каналы опубликовали видео взрыва, который, как утверждается, произошел на нефтезаводе во время атаки беспилотников.

Внимание. На видео есть мат.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину беспилотники регулярно атакуют объекты на территории России. Среди прочих целями атак становятся нефтебазы. 12 марта пожары из-за ударов беспилотников произошли на нефтебазах в Нижегородской и Орловской областях. Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в России, отключил установку по переработке нефти. 13 марта власти Ростовской области заявили, что на территории Новошахтинского нефтезавода упали сбитые беспилотники.

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