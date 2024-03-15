МВД Финляндии подготовило закон о борьбе с миграцией, который позволит не закрывать границу с Россией

МВД Финляндии направило для общественного обсуждения проект закона о временных мерах по борьбе с «направляемой миграцией». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Закон позволит ограничивать прием заявления о международной защите «на ограниченной территории на национальной границе Финляндии и в ее непосредственной близости».

В сообщении говорится, что закон также позволит пунктам пересечения границы на восточной границе «оставаться открытыми для другого транспорта, поскольку он [закон] ограничит только прием заявлений о международной защите в случае направляемой миграции».

«Этот законопроект является чрезвычайным. При определенных условиях прием заявок на международную защиту будет ограничен по времени, а также территориально. Например, пограничники могут отправить просителей убежища подавать заявку в другом месте», — рассказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что нынешние правила предоставления убежища устарели и не могут ответить на текущие вызовы. По его словам, цель властей — нормализовать движение по восточной границе, но из-за действий России это невозможно.

Он отметил, что Финляндии необходимо готовиться к тому, что весной ситуация на границе может обостриться.

Глава МВД Финляндии также заявила, что пункты пропуска на сухопутной границе с Россией вряд ли откроют в середине апреля.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией с середины ноября. Это решение власти страны объяснили притоком мигрантов (в основном, из стран Ближнего Востока), которые прибывали с российской стороны и просили убежища. В середине декабря пограничных перехода на восточной границе Финляндии с Россией — Ваалимаа и Ниирала — возобновили работу, но лишь на несколько часов — на границе сразу же появились мигранты, рассчитывающие на убежище.

В феврале закрытие границы продлили до середины апреля.

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