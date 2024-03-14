В России в 2023 году инвалидность имели 2,17 миллиона мужчин в возрасте от 31 года до 59 лет, сообщает «Верстка» со ссылкой на данные Фонда пенсионного и социального страхования.

Это на 30% больше, чем в 2022 году, когда в России инвалидность имели 1,67 миллиона мужчин из этой возрастной категории. За год показатель увеличился на 507 тысяч. Это рекордный прирост за последние восемь лет, указывает издание.

В 2023 году также зафиксировали один из самых больших показателей мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет — 290 тысяч человек. Это немногим меньше, чем в 2016 и 2017 годах, когда инвалидность имели 319 тысяч и 302 тысячи человек соответственно. Данные за 2022 год Росстат скрыл, добавляет «Верстка».

Демограф Алексей Ракша заявил изданию, что мужчин с инвалидностью становится больше из-за войны. «Даже частичное их попадание в эту статистику способно ее изменить. Я думаю, что реально военных инвалидов десятки тысяч, если уже не сотни. Если прирост меньше — значит, частично или полностью их скрывают», — сказал Ракша.

Еще один демограф, который поговорил с «Версткой» на условиях анонимности, отметил «определенную связь» между числом мужчин с инвалидностью и войной, однако, по его мнению, есть и несколько других «причин разного порядка», влияющих на этот показатель.

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