В Ставропольском крае к собиравшим подписи для Бориса Надеждина пришли с обыском

Сотрудники Центра «Э» (Центр по противодействию экстремизму) в Ставропольском крае провели обыски у активистов, собиравших подписи за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом в президента, сообщает «Дождь» со ссылкой на «Кавказский узел».

Об обысках изданию рассказал на условиях анонимности один из активистов, а также сообщил координатор сбора подписей за Надеждина в Ставропольском крае Александр Коровайный.

8 марта, рассказал активист, у одного из сборщиков и активиста был обыск в Ессентуках. «А 12 марта пришли опять к нему, плюс еще к одной сборщице в Ессентуках и к третьей сборщице в Михайловске. И если в Ессентуках все было спокойно и вежливо, то у сборщицы из Михайловска гораздо хуже, у нее конфисковали технику. Были и другие моменты, про которые мы пока не хотели бы говорить», — сказал он.

Коровайный также сообщил, что с обыском приходили к разным людям в течение нескольких дней. «Все обыски проводились с грубейшими нарушениями закона, хотя насилие не применяли, лицом в пол не клали. Создалось впечатление, что пугали, чтобы люди отказались от наблюдения на выборах, и их можно было легко фальсифицировать», — заявил он.

Активист, пожелавший не раскрывать имя, тоже предполагает, что обыски связаны с предстоящим выборами. «Пришли к тем, кто так или иначе был связан с наблюдением, и по очевидной причине — запугать накануне выборов, — возможно, не столько нас, а других граждан, которые собираются идти голосовать», — считает он.

Глава предвыборного штаба Бориса Надеждина в Калуге Константин Ларионов 13 марта рассказал, что его избили по пути с работы домой.

Во Владивостоке четверых волонтеров штаба Надеждина отправили под административный арест «за демонстрацию запрещенной символики» в соцсетях, сообщает 14 марта «ОВД-Инфо». Поводом стал, в числе прочего, пост с радужным флагом, который государство считает символом «экстремистского движения ЛГБТ».

Борис Надеждин выдвигался на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива». Он был единственным кандидатом, открыто заявившим об антивоенной позиции.

До выборов Надеждина не допустили. ЦИК отказался регистрировать его в качестве кандидата, сославшись на недопустимо высокий процент брака в предоставленных им подписях. Надеждин пытался оспорить решение Центризбиркома, но суды, включая Верховный, в удовлетворении иска отказали.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

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