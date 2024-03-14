«Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком

Совет директоров «ТКС Холдинга», в который входит банк «Тинькофф», предложит акционерам рассмотреть объединение с Росбанком, заявил его председатель Алексей Малиновский.

Основной акционер «ТКС Холдинга» — «Интеррос» Владимира Потанина, выкупивший 35% группы в мае 2022 года. Остальные акции находятся большей частью в свободном обращении, а 6,5% принадлежат менеджерам холдинга. В 2022 году «Интеррос» также выкупил всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке.

В отчете о финансовых результатах «ТКС Холдинга» говорится, что после интеграции Росбанка группа войдет в топ-5 рынка по балансу средств населения и по общему капиталу, а также в топ-4 по размеру кредитного портфеля.

Для обсуждения этого предложения совет директоров «ТКС Холдинга» планирует созвать внеочередное собрание акционеров, на котором вопрос объединения с Росбанком будет вынесен на голосование.

Сам Потанин назвал идею интеграции «Тинькофф» и Росбанка перспективной. «Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — говорится в заявлении Потанина, которое приводит «Интерфакс».

После сообщения об интеграции стоимость акций Росбанка на торгах выросла на 19,8%. Максимально за день котировки росли до 127 рублей, отмечают «Ведомости».

В мае 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина выкупил 35% TCS Group, владеющей банком «Тинькофф». Сам Олег Тиньков рассказывал, что его вынудили продать долю «за копейки» после его антивоенных высказываний. По словам Тинькова, он продал свою долю «за 3% от справедливой цены».

В феврале 2024 года холдинг TCS Group завершил процесс перерегистрации из юрисдикции Кипра в российскую юрисдикцию (это называется редомициляцией) и сменил название на «ТКС Холдинг».

3 мая 2022 года Олег Тиньков опубликовал пост, в котором попрощался с Россией, где у него, по его словам, «не осталось ничего». В июле 2023 года Великобритания сняла с Тинькова введенные против него в начале войны санкции, а в феврале 2024 года Минюст России объявил Тинькова «иноагентом».

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