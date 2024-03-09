Вооруженные группировки напали на правительственные здания и президентский дворец в Гаити

Вооруженные группировки напали на правительственные здания, включая полицейские участки, здание МВД и президентский дворец, в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщают CNN и ABC News.

Корреспондент AFP рассказал, что выстрелы были слышны по всему городу, но сильнее всего западных районах. Очевидцы сообщили журналистам, что видели столкновения «между полицейскими и бандитами», когда вооруженные люди попытались захватить два полицейских участка в центре столицы.

«Мы все еще работаем над тем, чтобы как можно скорее взять ситуацию под контроль. Мы делаем все возможное, используя то, что у нас есть», — сказал источник CNN в службах безопасности Гаити.

Источник ABC News утверждает, что во время перестрелок в Порт-о-Пренсе были убиты более десятка членов группировок. О жертвах среди сотрудников полиции не сообщается.

Издание также отмечает, что президентский дворец пустует с момента убийства президента Жовенеля Моиза летом 2021 года, а часть комплекса разрушена после землетрясения 2010 года. При этом дворец остается символом федерального правления Гаити и круглосуточно охраняется. «Если бы дворец перешел под контроль банд, это стало бы чрезвычайно символичным ударом по усилиям Гаити по борьбе с организованной преступностью и продолжающимся в стране восстанием», — пишет ABC News.

С начала марта вооруженные группировки во главе с бывшим офицером полиции Джимми Шеризье нападают на ключевые объекты инфраструктуры Гаити, в том числе аэропорт. Они также напали на две тюрьмы, освободив большую часть заключенных. В стране ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

Шеризье призвал премьер-министра Гаити Ариэля Анри уйти в отставку, пригрозив ему «гражданской войной, которая закончится геноцидом». Анри должен был уйти в отставку еще в феврале в соответствии с планом по созданию переходного правительства, но не сделал этого, согласившись разделить власть с оппозицией до новых выборов. Очередной кризис на Гаити разразился, когда премьер отправился с визитом в Кению. Сейчас, как предполагается, он находится в Пуэрто-Рико.

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