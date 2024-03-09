«Сирена»: в Австралии на досрочном голосовании на выборах президента РФ провели акцию «Полдень против Путина»

Россияне, живущие в Австралии, провели акцию «Полдень против Путина» на на выборах президента РФ в Мельбурне, сообщило издание команды Алексея Навального «Сирена».

Акция прошла перед входом в «Русский дом», где находится избирательный участок, рассказал один из читателей издания. По его словам, участок был «забит людьми», там «развернули антипутинскую агитацию».

«Ждать приходилось и в духоте внутри, и на жаре снаружи. Мельбурнцы проявили настойчивость и выдержку (в день голосования температура была +38). Были и те, кто посетил акцию, специально вернувшись в город из кемпингов выходного дня», — цитирует его слова «Сирена».

Издание опубликовало фотографии с участка. На одном из снимков видна очередь людей, которые предположительно, пришли на голосование. На других снимках видны плакаты с Навальным, наклеенные на здание напротив участка для голосования.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин выдвинулся на новый, пятый президентский срок.

Стратегию «Полдень против Путина» предложил бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Она предполагает, что те, кто выступает против Путина, придут на избирательные участки в одно время — в 12 часов дня 17 марта.

Акцию «Полдень против Путина» поддерживал Алексей Навальный. После смерти политика его соратник Леонид Волков назвал участие в акции «Полдень против Путина» «политическим завещанием Алексея Навального». Вдова политика Юлия Навальная призвала россиян участвовать в акции.

Подробно об этой акции

Навальный призвал сторонников выйти на акцию «Полдень против Путина» во время выборов. Какой в ней смысл? Это что-то вроде флешмоба с фонариками? «Бумага» поговорила с автором этой идеи — бывшим депутатом Максимом Резником

Подробно об этой акции

Навальный призвал сторонников выйти на акцию «Полдень против Путина» во время выборов. Какой в ней смысл? Это что-то вроде флешмоба с фонариками? «Бумага» поговорила с автором этой идеи — бывшим депутатом Максимом Резником