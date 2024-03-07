Жительница Новосибирска заявила, что ее 10-летнего сына избили в военно-спортивном центре «Альфа». Там говорят, что он ударился о бревно

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска начала проверку после того, как местная жительница обвинила сотрудника детского военно-спортивного центра «Альфа» в том, что он избил ее 10-летнего сына. В прокуратуре пообещали оценить работу детского центра и действия тренера, а при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Полиция зарегистрировала заявление местной жительницы, сообщили «Сиб.фм» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, и проводит проверку.

Жительница Новосибирска Виктория 6 марта рассказала в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», что в феврале отдала своего сына в детский центр «Альфа», которым руководит Данил Шарган. Женщина решила направить сына в центр, поскольку «в школе с дисциплиной у нас проблемы».

До 4 марта центр проводил полевые сборы, чтобы отработать навыки, после чего Виктория забрала сына из штаба центра «с разбитой головой». Она опубликовала фотографии, на которых видно, что у ребенка синяки под глазами, на голове и руках. По словам женщины, мальчик рассказал, «что все дни прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе». Виктория добавила, что, по словам прапорщика, ее сын «ударился об бревно, когда его тащили». Жительница Новосибирска не назвала имени прапорщика.

Руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган сообщил НГС, что в конце полевых сборов у мальчика нашли большую гематому на голове. «Начал разбираться. Оказалось, что мальчик вместе с другим несли бревно. У него руки соскользнули, макушкой врезался в бревно. А то, что у него синяки там на руках и ногах — скорее всего это от того, что мальчик на утренней физической зарядке мог взять и упасть, и делайте мол со мной, что хотите. Были такие моменты, что он притворялся потерявшим сознание, плакал», — утверждает Шарган.

В беседе с «Сиб.фм» Шарган сообщил, что он — ветеран с «двумя командировками» в зону боевых действий. По его словам, последние пять лет он занимается военно-патриотической подготовкой в Новосибирске, а до этого он с 2006 года работал в военно-патриотическом клубе «Русь» в Томске.

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