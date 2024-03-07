Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу российского бизнеса
Нидерландская Yandex N.V. (материнская компания «Яндекса») провела 7 марта собрания акционеров, на которых была одобрена сделка по продаже российского бизнеса и изменения в структуре корпоративного управления.
«Одобрение акционеров — одно из важнейших условий для закрытия сделки. Стороны продолжают работать над тем, чтобы все необходимые условия были выполнены. Уже получен ряд ключевых согласований: в частности, сделку одобрила Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в пресс-релизе «Яндекса».
Как сообщалось ранее, сумма сделки составит 475 миллиардов рублей. Она разделена на два этапа. На первом этапе закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум.Первый» выкупит у нидерландской компании контролирующую долю (до 68%) в «Яндексе». Она включает как минимум 230 миллиардов рублей и передачу до 67,8 миллиона акций класса «А», пишет «Интерфакс». Первый этап будет завершен «в ближайшие недели», второй — еще через семь недель.
МКПАО «Яндекс» станет новой головной компанией Яндекса и сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Команда менеджеров Яндекса сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров.