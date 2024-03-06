В Таиланде начали расследование о взятках против замначальника полиции, который приходил к музыкантам «Би-2» вместе с российскими дипломатами

Национальная антикоррупционная комиссия Таиланда (NACC) начала расследование по делу о взятках против замначальника полиции генерала Сурачате Хакпарна, сообщает газета The Nation. Участники освобождения группы «Би-2» из миграционной тюрьмы рассказывали, что он приходил к музыкантам вместе с российскими дипломатами, пытаясь добиться депортации.

Хакпарна и еще четырех полицейских подозревают в получении взяток от крупной сети азартных онлайн-игр. Источник газеты в офисе NACC сообщил, что все пять членов антикоррупционной комиссии согласились принять жалобу полицейского подразделения для дальнейшего расследования. Хакпарн отрицал какую-либо связь с сетью подпольных игр.

Политик Дмитрий Гудков называет Хакпарна «тем самым шутником» (в Таиланде он известен под прозвищем Big Joke, «большая шутка»), который приходил в камеру к музыкантам «Би-2» за взятку от российского посольства, чтобы депортировать их в Россию.

Максим Кац, также участвовавший в освобождении музыкантов, рассказывал, что Хакпарн приходил к «Би-2» вместе с российскими дипломатами «и с полным намерением как можно скорее упаковать музыкантов прямо в самолет», чтобы депортировать их в Россию. «По рангу, учитывая, что в Таиланде не такой развесистый силовой аппарат, это как [глава СК Александр] Бастрыкин. Представьте, Бастрыкин приезжает разбираться с какими-то депортируемыми иностранцами», — сравнивал Кац.

Семерых участников группы «Би-2» задержали 24 января после концерта на Пхукете из-за «некорректно оформленных организаторами документов». Суд оштрафовал музыкантов, а затем их отправили в центр содержания миграционной полиции ожидать решения о депортации.

Вначале участников группы решили депортировать в Израиль (у четверых из них есть израильское гражданство), однако под давлением «высокопоставленных дипломатов из российского консульства» это решение было отменено. Через несколько дней израильские дипломаты добились решения об отправке всех музыкантов в Израиль, включая тех, у кого не было гражданства страны. 30 января в Тель-Авив улетел лидер группы Лева Би-2, а на следующий день остальные музыканты.

МИД России назвал «сплошным фейком» утверждения о своей причастности к задержанию музыкантов группы «Би-2» и попыткам их депортации в Россию.