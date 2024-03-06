«В отличие от Путина, Навальный был настоящим семьянином». Илья Яшин написал для The Guardian колонку, посвященную смерти политика

Илья Яшин, отбывающий срок по обвинению в распространении «фейков» об армии, написал колонку для The Guardian, в которой он противопоставляет Алексея Навального Владимиру Путину и выражает поддержку жене убитого политика Юлии, объявившей о продолжении дела мужа.

Яшин пишет, что Путин «часто и подробно» говорит о консервативных ценностях, приводя в пример слова о том, что только российская армия может украинских школьников от «гендерно-нейтральных туалетов». В своей предвыборной программе, как отмечает Яшин, Путин делает акцент на семье как основе российского общества и на приверженности традициям и религиозности

Но вся эта риторика — тотальное лицемерие. Консервативный дискурс для Путина не более чем политический инструмент, помогающий манипулировать сознанием граждан. В реальности же действующий президент России ведет аморальный образ жизни, противоречащий ценностям, которые он пытается олицетворять.

На фоне Путина, как пишет Яшин, Алексей Навальный «выглядел гораздо более целостной фигурой, стоявшей на фундаменте консерватизма в здоровом понимании этого слова».

Мы были знакомы с Навальным 23 года, мы дружили, и я хорошо знаю его семью. Могу засвидетельствовать, что Алексей был искренне верующим человеком, для которого заповеди «не убий» и «не укради», этика Нагорной проповеди стали не формальным атрибутом религии, но жизненным и политическим ориентиром. Могу с уверенностью сказать, что, в отличие от Путина, Навальный был и настоящим семьянином: любящим сыном, мужем и отцом. Отношения в семье Алексея, основанные на любви и взаимоуважении, всегда меня восхищали.

Вспоминая , которое власти в течение всех последних лет оказывали на семью Навального, Яшин отмечает, что именно семья была для политика «главной опорой, источником силы и вдохновения». Юлию Навальную Яшин называет не только «верной женой», но и «важной политической советницей мужа, к мнению которой он неизменно прислушивался».

Семья остается опорой Навального и после его гибели в тюрьме. Известно, что Юлия никогда не имела самостоятельных амбиций и не планировала политическую карьеру. Но убив Алексея, Путин не оставил ей выбора, и Юлия подхватила знамя борьбы. Подозреваю, что Путину свойственен шовинизм и он вряд ли воспринимает женщину в качестве своего серьезного оппонента. Но он плохо знает Юлию и, уверен, скоро осознает собственную ошибку.

«Ну а я желаю Юлии Навальной успехов и, пусть за решеткой, но постараюсь ее поддержать», — заключил Яшин.

юлия навальная попрощалась с мужем

«Спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Мы обязательно встретимся. Люблю тебя вечно» Юлия Навальная простилась с мужем

юлия навальная попрощалась с мужем

«Спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Мы обязательно встретимся. Люблю тебя вечно» Юлия Навальная простилась с мужем