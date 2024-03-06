Приставы не пустили слушателей и журналистов на заседание по делу Жени Беркович и Светланы Петрийчук. Его специально назначили на время закрытия суда

На заседание по продлению меры пресечения режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвинили в «оправдании терроризма», не пустили слушателей и журналистов. Как сообщила «Медиазона», приставы вывели всех, кроме родственников подсудимых, их здания Замоскворецкого суда Москвы.

Заседание по делу Беркович и Петрийчук назначили на 18:00 — в это время суд закрывается. «То есть, несмотря на то, что формально заседание открытое, не предполагалось, что кто-то сможет на него попасть», — пишет «Медиазона».

При этом заседание не началось в назначенное время. По словам слушателей, которые заранее приехали в суд, у судьи Зориной, назначенной на рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения, еще два других дела в очереди на рассмотрение.

Поводом для уголовное дела об «оправдании терроризма» против Жени Беркович и Светланы Петрийчук стала пьеса «Финист ясный сокол», в которой рассказывается о женщинах из России, решивших уехать в Сирию за исламистами. Спектакль получил две «Золотые маски».

Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с мая 2023 года. 29 февраля им было предъявлено окончательное обвинение. 6 марта должно пройти последнее заседание по мере пресечения перед тем, как дело будет передано на рассмотрение в суд первой инстанции, пишет «Медиазона».

Обращение Жени Беркович к суду

«Это дело мертвое, его песня спета» Обращение Жени Беркович к суду. Читают Чулпан Хаматова, Влади, Катерина Гордеева и другие

Обращение Жени Беркович к суду

«Это дело мертвое, его песня спета» Обращение Жени Беркович к суду. Читают Чулпан Хаматова, Влади, Катерина Гордеева и другие