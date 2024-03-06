Международная федерация тенниса разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе

Российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, при соблюдении требований Международного олимпийского комитета. Об этом говорится в заявлении Международной федерации тенниса (ITF).

В ITF отметили, что их решение совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года.

«Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, которая была принята в марте 2022 года», — говорится в заявлении.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, если они подходят под несколько критериев. Среди них — не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами.

В декабре МОК решил, что атлеты из России и Беларуси, выступающие в индивидуальных видах спорта, смогут выступить на Играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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