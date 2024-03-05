Власти Ханты-Мансийского автономного округа собрались создать нейросеть, которая будет помогать чиновникам писать законы

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют выпустить аналог , который будет помогать чиновникам писать нормативно-правовые акты, сообщает издание «Вестник» со ссылкой на заместителя губернатора региона Павела Ципорина.

«Одна из задач чиновников — написание нормативно-правовых актов. Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов», — пояснил Ципорин.

По его словам, разработкой аналога ChatGPT занимается подведомственный правительству региона Югорский НИИ информационных технологий. Власти планируют выпустить и начать использовать нейросеть в тестовом режиме осенью 2024 года.

При этом Ципорин назвал спорным вопрос, можно ли доверять нейросети разрабатывать законы. «Нейросетевые модели — тема новая, надо смотреть, что из этого получится. Нужно понимать, что это будет помощник, ассистент юридических служб. Сам же человек будет читать эти законы, и, если необходимо, вносить изменения. Нейросеть будет это учитывать, развиваться и качественно готовить документы», — пояснил замгубернатора.

Власти Югры давно интересуются темой искусственного интеллекта. Например, в октябре 2023 года Павел Ципорин рассказал Ura.ru, что IT-блок правительства ХМАО разработал для губернатора Натальи Комаровой цифрового ассистента. Позднее сама Комарова во время пресс-конференции на выставке «Россия» в Москве заявила, что в будущем губернаторов заменят нейросети. «Есть президент и хватит. А остальные [пусть] другим делом занимаются», — говорила тогда Комарова.

В январе 2024 года власти власти ХМАО анонсировали проект исправительной колонии, где за заключенными будет следить искусственный интеллект.

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