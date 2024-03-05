Великобритания сняла санкции с миллиардера Игоря Макарова. В прошлом году он отказался от российского гражданства

Великобритания исключила из санкционного списка основателя и главу энергетической компании , миллиардера Игоря Макарова. Соответствующее уведомление опубликовало британское управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

В нем говорится, что Макаров «больше не является объектом заморозки активов или санкций на оказание трастовых услуг».

Причины такого решения не указаны.

В июне прошлого года стало известно, что Макаров отказался от российского гражданства. В профиле бизнесмена на сайте американского Forbes указано, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году и теперь считается кипрским бизнесменом. Гражданство Кипра Макаров получил в обмен на инвестиции.

Онлайн-рейтинг Forbes оценивает состояние Игоря Макарова в 2,1 миллиарда долларов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину санкции против Макарова ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

В июле 2023 года Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Тиньков с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину занимает антивоенную позицию. Бизнесмен отказался от гражданства РФ в октябре 2022 года.