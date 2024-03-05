Солист U2 Боно призвал зрителей на концерте в Лас-Вегасе спеть песню в честь Юлии Навальной

Солист группы U2 Боно на концерте в Лас-Вегасе попросил зрителей принять участие в записи песни для Юлии Навальной.

«Идея состоит в том, чтобы записать что-то особенное в честь вдовы Алексея Навального, Юлии. Кто продолжает борьбу против Владимира Путина за свободную Россию. Именно этого мы хотим для российского народа», — сказал Боно

Речь идет о новой версии композиции Crowded House «Donʼt Dream Itʼs Over», которую, как рассказал Боно, недавно прислал ему автор Нил Финн и сказал, что группа может использовать ее на свое усмотрение. По словам Боно, группа решила, что зрители могли бы принять участие в записи новой версии и «посвятить ее Юлии».

U2 with Neil Finn — Donʼt Dream Itʼs Over calebu2

17 февраля в рамках серии концертов U2 на арене Sphere в Лас-Вегасе Боно со сцены рассказал о смерти Алексея Навального, а потом группа также исполнила «Donʼt Dream Itʼs Over». Зал скандировал: «Алексей Навальный. Алексей Навальный!»

Как это было

«Алексей Навальный. Алексей Навальный!» Солист U2 Боно призвал зрителей на концерте в Лас-Вегасе скандировать имя погибшего политика — потому что «Путин никогда его не произнесет»

Как это было

«Алексей Навальный. Алексей Навальный!» Солист U2 Боно призвал зрителей на концерте в Лас-Вегасе скандировать имя погибшего политика — потому что «Путин никогда его не произнесет»