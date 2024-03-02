На похоронах Навального задержали бывшего оператора ФБК Павла Зеленского. Он свидетельствовал против политика и его соратников по делу об «экстремизме»

Возле храма «Утоли моя печали» в московском районе Марьино полиция задержала бывшего оператора ФБК Павла Зеленского, который пришел проститься с погибшим политиком Алексеем Навальным. Об этом «ОВД-Инфо» рассказала жена Зеленского.

По данным правозащитников, бывшего оператора ФБК и еще двоих задержанных оставляют на ночь в ОВД Марьино. В чем их обвиняют, неизвестно. В своем инстаграме, как обратила внимание «Медиазона», Зеленский опубликовал фото с подписью: «Мы и ОВД».

В апреле 2021 года Зеленского приговорили к двум годам колонии. Его обвинили в призывах к экстремизму из-за двух твитов.

После того как в ноябре 2021-го против Навального и его соратников возбудили дело об «экстремизме», Зеленский также стал подозреваемым, отмечает «Медиазона». Однако вскоре он стал свидетелем по делу и дал показания против Навального и бывшей руководительницы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Ее в итоге приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Навальному дали 19 лет колонии особого режима.

Директор ФБК Иван Жданов рассказывал, что после освобождения Зеленского связывался с бывшим оператором фонда и советовал ему уехать из России, но тот отказался. По данным «Медиазоны», после освобождения Зеленского за ним установили административный надзор — раз в два месяца он ходит отмечаться в полицию. За нарушения условий административного надзора может грозить уголовное преследование.