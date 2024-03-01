В церковь, где пройдет отпевание Навального, начали пускать людей

На территорию церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино начали пускать людей, пишут директор ФБК Иван Жданов и «Медиазона».

По словам Жданова, на территорию храма запускают «некоторых людей» — возможно, родных. При этом, как он отмечает, связи практически нет из-за того, что ее глушат.

«Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента пишет, что полицейские вокруг церкви запрашивают по телефону усиление.

Ранее на пути от метро «Марьино» до церкви «Утоли моя печали» и Борисовского кладбища, где похоронят Навального, выставили коридор из металлических ограждений. Очередь желающих проститься с политиком к моменту, когда катафалк с его телом привезли к церкви, растянулась более чем на километр.

Проститься с Навальным приехали послы США Линн Трейси, Германии Александр Граф Ламбсдорфф, Франции Пьер Леви, а также дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза. Кроме того, на прощании с политиком заметили бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, политика Бориса Надеждина и журналистку Екатерину Дунцову.